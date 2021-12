População lota stand do A TARDE no Ação Global

O stand do Grupo A TARDE no Ação Global, iniciativa social que acontece neste sábado, 22, até 17 horas, no Parque de Exposições, em Salvador, surpreendeu. "Discutir cidadania e política em um sábado pela manhã pode ser difícil", disse a pedagoga Luciane Alcântara, da Assessoria de Projetos Sociais do Grupo A TARDE, antes de iniciar as palestras.



Ao começar, Luciane foi surpreendida pela receptividade do público, que lotou todas sessões da oficina "Eu e a Política". O ciclo de bate-papo, que dura 35 minutos e acontece de hora em hora, discute temas como a importância do voto, política e cidadania no cotidiano e esporte. Ao final das palestras, os participantes ganham uma bandeira de carro do Bahia ou do Vitória.



Esse é o primeiro ano que o Grupo A TARDE participa do Ação Global.







