População lota a Lapinha para cortejo do 2 de Julho

O movimento é grande na região da praça da Lapinha, em Salvador, onde o Caboclo e a Cabocla, símbolos do 2 de Julho, estão posicionados. Lá, as pessoas participam do cortejo cívico em homenagem aos 192 anos de Independência da Bahia, que acontece nesta manhã.

Além da população, alguns políticos também já chegaram para ver o desfile. O deputado estadual e presidente da Assembléia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo (PDT), foi um dos primeiros a chegar.

>> Participe da cobertura do 2 de Julho do A TARDE mandando fotos e vídeos

O cortejo sai da Lapinha com direção à Praça Thomé de Souza, no Centro Histórico, onde os carros emblemáticos dos Caboclos são recolhidos por volta das 11h30.

Às 13h30, acontece cerimônia no 2º Distrito Naval, seguida pelo cortejo, que terá uma breve parada em frente ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) para homenagem à historiadora Consuelo Pondé de Sena, que morreu em maio deste ano. O desfile deve chegar ao fim por volta das 17h.

Programação cultural

O desfile de 2015 contará com a participação de 46 fanfarras, divididas em 20 pela manhã e 26 à tarde. Os integrantes dos grupos são estudantes das escolas municipais, estaduais e do interior da Bahia. Além disso, o Afoxé Filhas de Gandhy fará uma participação especial pela manhã.

A programação musical acontece à noite, a partir das 18h, com o XXIV Encontro de Filarmônicas. Já na sexta, às 19h, acontece o Baile da Independência, com participação de Armandinho. Os dois eventos são coordenados pelo maestro Fred Dantas.

Na sexta-feira, sábado e domingo, a Feira do Livro "Ao Pé do Caboclo" movimenta o Campo Grande, das 9h30 às 18h. No domingo, às 17h, acontece a Volta dos Carros Emblemáticos, com a atuação da Orquestra do Maestro Reginaldo de Xangô, fanfarras e grupos culturais.

<GALERIA ID=20186/>

adblock ativo