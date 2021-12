População exige mais árvores e reclama de poda em Salvador

Faltam dois meses para a chegada do verão, mas os soteropolitanos já sentem na pele os efeitos do calor. E quem busca alternativas de programas ao ar livre - mas não gosta de ficar exposto ao sol - tem dificuldades para encontrar uma sombra fresca longe dos parques e praças da capital.

Assim como nas grandes metrópoles brasileiras, as árvores têm se tornado artigo raro em Salvador. Aliado a isto, a poda da vegetação que divide espaço com a paisagem urbana contribui ainda mais para a diminuição das áreas protegidas pelas copas das árvores, como foi visto na manhã desta sexta-feira, 31, no bairro da Pituba.

Às 11h de um dia comum, enquanto o sol incide sem pena sobre os transeuntes da avenida Tancredo Neves, o porteiro Oziel Bastos, que trabalha em um edifício comercial na região, aproveita a sombra de uma mangueira que ameniza o calor durante o expediente. Apesar de ter o benefício em seu local de trabalho, Oziel ressalta que faltam árvores onde mora, na avenida Vasco da Gama.

"Sinto muita falta das árvores, que fazem bem para nossa saúde. Acho que deveriam plantar mais nos locais necessários, porque é o nosso oxigênio. Isso ia melhorar o calor em Salvador, onde o número de carros e a poluição estão crescendo", reflete.

Oziel aproveita a sombra da árvore durante o expediente (Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE)

Com a meta de plantar 100 mil árvores até o final da gestão do prefeito ACM Neto, em 2016, o Programa Municipal Verde Perto, desenvolvido pela Secretaria Cidade Sustentável, realizou até agora a plantação de cerca de 21 mil mudas nos principais canteiros da cidade. Até o final de 2014, a meta parcial é elevar este número para 35 mil. Segundo o titular da pasta, André Fraga, o objetivo é melhorar o microclima e a biodiversidade urbana, além de manter a qualidade do ar.

No entanto, os resultados do projeto poderão ser vistos em, no mínimo, 10 anos, período necessário para o crescimento da vegetação. Atualmente, um dos desafios é identificar fornecedores de plantas adaptáveis aos diferentes ambientes da cidade, principalmente nas localidades próximas da orla.

"Estes projetos são importantes para a cidade, mas precisamos que o cidadão se integre a ele e ajude a mantê-lo. É muito comum a gente plantar e as pessoas chutarem ou levarem a muda para casa. Este é um dos grandes problemas que enfrentamos", enfatiza Fraga.

Segundo o secretário, o programa está mapeando as áreas verdes e levantando informações necessárias à criação de um plano diretor de arborização urbana - inexistente em Salvador -, que poderá ser transformado em lei municipal. Ainda não há um prazo para a publicação deste plano, visto que os estudos técnicos devem se prolongar por cerca de um ano.

Podas

Nas últimas semanas, o Portal A TARDE recebeu reclamações de leitores sobre a poda agressiva e os cortes de árvores em diferentes bairros da capital. Para a auxiliar administrativo-financeira Luciana Cerqueira, que flagrou a situação em Mussurunga, na Pituba e no Comércio, nem sempre há necessidade de cortar toda a copa da árvore.

Segundo ela, as podas "drásticas" contribuem para tirar a vida da paisagem urbana. "A gente olha para os lados e só vê prédios. Além disso, quando há uma área verde, ela é destruída para dar lugar a novas construções. O calor está quase insuportável, por isso acho que deveria ter mais árvores e parques na cidade", diz.

Nesta sexta-feira, 31, a publicitária Maritza Mendes, que mora na Pituba, flagrou o corte das árvores que ficam em frente ao prédio em que mora, na rua Carmen Miranda. Segundo ela, os técnicos da Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop) afirmaram que as plantas estavam podres.

"A gente passou a vida toda com essas árvores aqui e nunca teve problema. Quem garante que eles não vão fazer isso no resto da rua? Eu já tinha visto a poda normal na vegetação que encostava na fiação elétrica, mas agora cortaram toda a árvore que dava sombra ao prédio neste calor insuportável", contesta ela.

Responsável por realizar as podas na cidade, a Sucop explica que algumas situações evidenciam a maior necessidade do procedimento, como a proximidade do vegetal à rede elétrica, galhos secos, erva trepadeira, troncos podres com queda de galhos e cupins.

As principais indicações para as podas, de acordo com a Sucop, são as seguintes:

- Adequar o vegetal ao espaço urbano;

- Eliminar riscos com quedas de galhos (secos, podres ou com pragas tipo "erva de passarinho");

- Melhorar o paisagismo urbano;

- Evitar o contato com imóveis "fachadas";

- Evitar o contato com a rede elétrica;

- Melhorar a iluminação pública.

Estas indicações são compartilhadas pelo biólogo Jefferson Viana, da coordenação de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável da ONG Pangea. Entretanto, ele alerta para os cuidados na forma em que a poda é feita.

"As árvores são seres vivos e também morrem. Então, às vezes, é necessário tirar até mesmo para evitar acidentes. A segurança é uma das indicações de poda, pois a planta pode estar encostando no fio elétrico ou cair em cima de pessoas. Mas isto deve ser discutido por um conselho e deve constar em lei. Se o corte acontece por causa de uma obra, por exemplo, tem de haver um licenciamento", explica ele.

Qualquer suspeita de cortes indevidos ou ações que agridam o meio ambiente podem ser denunciadas pela população por meio do número 156, do Disque Salvador. Este número também pode ser utilizado para quem deseja solicitar uma poda a partir das indicações acima. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Jardins

A depender da indicação da poda, ela é realizada sem a preocupação com a relação entre a planta e o ecossistema, erro comum na criação de jardins. Um dos problemas apontados por Jefferson é a mistura de espécies diferentes que proporcionam um visual bonito aos jardins da cidade, mas nem sempre são saudáveis para as plantas. Ele explica que, há alguns anos, o paisagismo praticado nas grandes capitais não se preocupava com os ecossistemas nem com a saúde ambiental do lugar.

Uma das ações que contribuíram para este desequilíbrio foi a importação de espécies exóticas, que não possuem habilidade para retirar seu alimento do solo local e demandavam quantidades maiores de adubo, onerando ainda mais os cofres públicos.

"Quanto mais você desrespeita o sistema em que o jardim é implantado, mas precisa utilizar insumos e agrotóxicos para as plantas viverem. Além disto, as pessoas não respeitam a distância natural entre espécies diferentes e elas se estressam. Aquilo funciona como uma sala cheia de crianças. Quando uma pega gripe, todas ficam doentes. Estas espécies raras, por não terem predador, viravam pragas", compara.

Entretanto, o ambientalista reconhece que há um avanço nas ações de agroecologia, com a implantação de espécies nativas e o respeito às distâncias entre as espécies para evitar doenças.

"Antigamente diziam que as plantas nativas cresciam muito e atingiam a fiação, mas isto aconteceu com as espécies exóticas que foram plantadas. Havia uma falta de organização e cuidado dos poderes públicos. Hoje os jardins ainda não são o ideal, mas são uma mostra de que a cidade pode ser mais bonita. E aí as pessoas vão cuidar mais e reprimir quem joga lixo no chão".

adblock ativo