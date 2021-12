População enfrenta mais de 5h de espera para cadastrar biometria no TRE

A procura para fazer o recadastramento biométrico na manhã desta terça-feira, 2, provoca uma grande fila no posto do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB). A fila tomou conta do vão livre embaixo do prédio do órgão.

Uma pessoa que não quis ser identificada relatou à reportagem do Portal A TARDE o tumulto para realizar o cadastramento. "Eu e outras pessoas pegamos a fila às 6h e acho que só sairemos a partir das 14h da primeira fila (são três). Ninguém merece", reclamou.

"Tem gente que dormiu na fila, não tem água, não tem nada, as pernas doem, ouvimos que o sistema caiu.... Tá um tumulto", completou.

A assessoria do TRE informou que estão em funcionamento 111 guichês e que o recesso - que iria até domingo, 7 - foi encurtado para atender a demanda.

Salvador ainda falta cadastrar a biometria de 45% dos eleitores, o que representa cerca de 800 mil pessoas. O último dia para a revisão biométrica dos eleitores da capital é 31 de janeiro de 2018, e a expectativa é de que pelo menos 30 mil eleitores sejam atendidos semanalmente em janeiro.

