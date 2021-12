População de Salvador pode agendar castração gratuita de cães e gatos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está realizando agendamentos para o serviço gratuito de castração de cães e gatos. As marcações podem ser realizadas nas Unidades de Saúde de Referência da rede municipal ou solicitadas pelo e-mail.

Para realização do procedimento é necessário apresentar a carteira de identidade (RG) e cartão SUS do responsável pelo animal, além do cartão de vacina antirrábica do cão ou gato a ser castrado, o e-mail para o agendamento é o agendamento.dipa@gmail.com. A medida visa evitar e controlar a superpopulação de animais domésticos em situação de rua.

A vacina antirrábica precisa ter sido administrada há menos de um ano. São atendidos caninos e felinos com idade entre seis meses e cinco anos, exceto fêmeas gestantes, animais infestados por pulgas ou carrapatos e animais doentes.

Postos

O procedimento pode ser efetuado nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Professor Sabino Silva (Nordeste de Amaralina), Úrsula Catharino (Garcia), Curralinho (Imbuí), de Mata Escura (Mata Escura), Yolanda Pires (Fazenda Grande I), Professor Eduardo Mamede (Mussurunga), San Martin (San Martin),

Além disso, a castração gratuita pode ser realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Rodrigo Argolo (Tancredo Neves), Major Cosme de Farias (Cosme de Farias), Professor Mario Andrea (Sete Portas), Ramiro de Azevedo (Nazaré), Virgilio De Carvalho (Bonfim), Ministro Alkimin (Massaranduba), Dr. Orlando Imbassahy (Bairro da Paz), Pires da Veiga (Pau da Lima) e Sergio Arouca (Paripe).

