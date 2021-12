População de rua de Salvador será vacinada contra a Covid-19 na próxima semana

A população de rua da cidade de Salvador será vacinada contra a Covid-19 a partir da próxima semana. De acordo com a prefeitura, o público será imunizado com a vacina da Janssen, de dose única. A data de início deste grupo ainda será anunciada. Enquanto isso, a capital baiana prossegue com a campanha de vacinação neste fim de semana apenas por faixa etária.

De acordo com o secretário municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Kiki Bispo, a estratégia está pronta para alcançar 7,5 mil pessoas do público prioritário e que a vacina da Janssen ajuda na imunização dessa população.

“Fica muito mais fácil, inclusive, no quesito localização, afinal esses cidadãos não possuem moradia, localização. Mas, felizmente, está tudo pronto e alinhado entre a Sempre e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Só estávamos aguardando a vacina chegar para que pudéssemos iniciar a vacinação desse público em vulnerabilidade social”, explicou Kiki Bispo, por meio de nota divulgada pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom).

A prefeitura de Salvador informou que equipes da Abordagem Social da Sempre farão buscas ativas nos locais que concentram este público-alvo e farão o encaminhamento para os pontos de vacinação.

Além disso, os quatro Centros Especializados em População de Rua (Centros Pop) e o Núcleo de Ações Articuladas para População em Situação de Rua (Nuar) também serão pontos de vacinação para este grupo.

adblock ativo