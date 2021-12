População da capital homenageia mortos

Em clima de saudade e comoção, dezenas de fies lotaram a igreja do Cemitério do Campo Santo, na Federação, nesta quarta-feira, 2, Dia de Finados, para assistir à missa celebrada pelo arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, dom Murilo Krieger.

“Viemos agradecer a Deus por essas pessoas que participaram de nossas vidas, deixando marcas tão bonitas. Um lembra o pai, outro lembra a mãe, o avô, um vizinho querido. Lembrar e agradecer por esse presente, de tê-las colocado em nossas vidas”, destaca o Arcebispo.

Durante a celebração, dom Murilo enalteceu a esperança, a fé e a continuidade da vida após a morte. “Santa Terezinha expressou isso muito bem, em 1897: ‘não morro, entro na vida’, a vida eterna”, finaliza. “Eu diria que, acima de tudo, que, hoje, é um dia que marca a esperança”, disse.

Memória

No cemitério Jardim da Saudade, em Campinas de Brotas, familiares dos mortos puderam presenciar o lançamento de pétalas jogadas de um helicóptero, além de participar das programações com música e missa.

A administradora Meire Ângela Gonzaga Pereira, 50, foi junto com a irmã, a comerciante Marinalva Santos Nascimento, 66, visitar os túmulos da mãe, de uma irmã e de um cunhado. Ela conta que segue mesmo o ritual todos os anos para prestar homenagem aos familiares.

“É uma forma de lembrar e não deixar de lado os entes queridos. Não podemos deixar esquecidas pessoas maravilhosas, que representaram tanto em nossas vidas”, afirmou. “Há toda uma preparação para homenageá-los, é realmente muito lindo”, emocionou-se.

Fãs de Raul Seixas

Assim como ocorre em todos os anos, um grupo de fãs se reuniu ao redor do túmulo do cantor Raul Seixas, que morreu em 1989.

O fã Luís Assunção, 45 anos, veio de São Paulo só para homenagear o ídolo baiano. . “Ele que carregou a bandeira do rock por tantos anos”, disse o apaixonado.

