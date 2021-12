População cobra da PM apuração de assassinato

Representantes de associações de moradores, do conselho comunitário de segurança do Alto do Cabrito e mototaxistas se reuniram, neste sábado, 3, com o comandante da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (Lobato). O objetivo era cobrar investigação sobre o assassinato de Wesley Dias de Santana, 24 anos. O jovem foi morto, na noite da última sexta-feira, 31, com um tiro na cabeça quando saía de casa, na R. Coronel Fabriciano Conceição.

"As associações resolveram se juntar por causa de mais um homicídio. Fizemos manifestação e buzinaço após o funeral para chamar a atenção do governador e do secretário de Segurança Pública. Hoje, viemos conversar com o major para pedir reforço no policiamento", declara José Augusto, membro do Conselho de Segurança Comunitária do Alto do Cabrito e Boa Vista do Lobato.

O comandante da 14ª CIPM, major Kley Menezes, disse que policiais do serviço reservado da companhia e investigadores do Departamento de Homicídios (DHPP) estão em busca dos os autores do crime. "A gente vai intensificar o policiamento fazendo rondas e abordagens", prometeu.

Wesley não tem antecedentes criminais e, segundo colegas e vizinhos, não tem envolvimento com a criminalidade. Algumas pessoas relataram, em anonimato, que o mototaxista estaria envolvido com uma mulher comprometida. O crime foi cometido por dois homens que chegaram em um Renault Clio cinza. "Só um desceu do carro e estava de capacete", contou um colega da vítima.

Investigação

A assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que a motivação e autoria para o crime ainda são desconhecidas. O delegado do DHPP, Reinaldo Mangabeira, investiga o caso. Ele disse que ainda não pode confirmar se ele estaria se envolvendo com uma mulher casada.

