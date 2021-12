População bloqueia trânsito em novo protesto na Suburbana

Moradores do subúrbio de Salvador realizaram um novo protesto na manhã desta quinta-feira, 22, reivindicando por melhorias no transporte público da região.



De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os manifestantes queimaram pneus e bloquearam a avenida Afrânio Peixoto na altura do Largo do Luso, em Plataforma, no ato que começou por volta das 6h50.



A manifestação foi encerrada por volta das 7h25, quando policiais militares foram deslocados para o local e negociaram o fim do ato. Até as 8h30, o trânsito na região era intenso, conforme a Transalvador.



População revoltada



Na última segunda-feira, 19, também houve uma manifestação na avenida Afrânio Peixoto. Na ocasião, o protesto ocorreu na altura do bairro do Lobato, quando moradores reclamavam da redução da frota de ônibus e de que alguns rodoviários não param no ponto mesmo com os coletivos vazios.



Após quase 4h de protesto e congestionamento de 5 km, o ato foi encerrado com a chegada do secretário de Mobilidade Urbana (Semob), Fábio Mota, ir até o local e entrar em um acordo com os moradores.



De acordo com nota enviada pela Semob, as queixas da população estão sendo analisadas e foi iniciada uma operação na localidade nesta terça.





