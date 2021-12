População avalia iluminação natalina de Salvador

Visitantes da praça Dois de Julho - Campo Grande - aprovaram, na neste domingo, 9, a iluminação e decoração de Natal inaugurada na sexta-feira passada pela prefeitura.

O espaço estava bem movimentado e, à noite, foi frequentado, principalmente, por famílias, atraídas pela exposição de carros antigos, aberta desde o dia 30 de novembro.

A combinação da decoração natalina com as músicas da década de 60 - que tocavam em uma caixa de som instalada na praça - proporcionou um clima agradável e familiar ao ambiente.

Segundo o aposentado Paulo Passos, 67, a iluminação superou a do ano passado. "Está mais bonita e deu destaque ao monumento", disse.

Já no bairro de Cajazeiras, os enfeites luminosos deixaram a desejar. Segundo a moradora Cristiane Araújo, 25, foram instalados poucos painéis e apenas na Rótula da Feirinha. "Para mim, não fez muita diferença. Só há seis painéis nos postes. E, no meio da praça, uma pequena decoração no poste", disse.

O projeto, desenvolvido pelo consórcio Ilumitech/Compacta, teve um custo de R$ 4,2 milhões, segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

