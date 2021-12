Pontos turísticos da capital têm problemas a 17 dias da Copa

Durante a Copa do Mundo, que será realizada de 12 de junho a 13 de julho, estima-se que 670 mil brasileiros e estrangeiros visitem Salvador. No entanto, a 17 dias para o início do evento, alguns dos principais pontos turísticos da cidade ainda sofrem com problemas estruturais.

A equipe de reportagem de A TARDE passou pelo Farol da Barra, Elevador Lacerda, Mercado Modelo, Pelourinho, Ponta do Humaitá e Itapuã. Foi constatada a existência de lixo acumulado, obras inacabadas, depredações, falta de segurança e presença de moradores de rua e pedintes.

Na área próxima ao Elevador Lacerda, o cenário ainda chama a atenção de turistas, mas não corresponde à imagem retratada nos cartões postais da cidade.

Na rampa do Mercado, lixo e entulho se acumulam. Próximo aos barcos atracados, restos de alimentos e embalagens plásticas estão prestes a cair no mar.

Ambiente descuidado também é percebido na Ponta de Humaitá. Lá, a bela vista para a Baía de Todos-dos-Santos contrasta com a situação precária da balaustrada: as pedras de granito que revestem os assentos e o corrimão que serve como proteção foram arrancados.

A aposentada gaúcha Vera Matos, 76, se encantou com a beleza do lugar. No entanto, contou que não deixou de reparar nos espaços depredados. "É uma pena que um lugar tão bonito como esse não seja cuidado como deveria. É preciso uma manutenção constante", sugeriu.

Em nota, a prefeitura informou que uma equipe da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) será enviada ao local nos próximos dias para avaliar os problemas apontados pela reportagem.

"Entretanto, nenhum reparo poderá ser feito até a Copa, porque o efetivo da Desal está promovendo ações na região do entorno da Arena Fonte Nova, que envolve a recuperação e requalificação de passeios, guarda-corpos e corrimãos", informou o órgão municipal.

Inacabadas

O turista que desejar conhecer o Farol da Barra terá que exercitar a paciência. Por conta das obras de requalificação do bairro, as pistas que dão acesso ao local pela Ladeira da Barra foram estreitadas, o que tem gerado constantes congestionamentos.

De carro ou de ônibus, o tempo médio gasto para se locomover do Porto ao Farol é de até 30 minutos, a depender do fluxo de veículos. Quem optar por ir a pé deve estar preparado para driblar o entulho e materiais espalhados pelas calçadas.

A prefeitura prevê que as intervenções devem estar finalizadas em julho, um mês após a estimativa inicial. No entanto, em nota, a administração municipal garantiu que, até a Copa do Mundo,

o trecho do Farol da Barra até o Porto estará pronto, e que os materiais depositados serão retirados.

A prefeitura informou, ainda, que as obras vão continuar normalmente durante o evento. O atraso, de acordo com informações da assessoria de comunicação, se deu por conta das chuvas que caíram nas últimas semanas.

A situação das proximidades do Farol da Barra desanimou a administradora paulista Vanessa Santos Mesquita, 36, que pretendia fazer caminhadas pela orla durante a estada na cidade.

"Espero que quando retornar a Salvador as obras estejam concluídas e o espaço esteja ainda melhor, livre de obras, entulho e máquinas. Assim poderei caminhar com mais conforto", disse.

