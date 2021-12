Pontos de ônibus na Av. Adhemar de Barros são remanejados; confira

Dois pontos de ônibus localizados nas imediações da praça Camaleão, em frente à Universidade Federal da Bahia (Ufba), foram remanejados temporariamente, por causa de obras de revitalização na avenida Adhemar de Barros, bairro de Ondina, em Salvador, que estão previstas para serem concluídas em agosto. Não houve alterações nas linhas ou itinerário dos ônibus que atendem os locais.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o ponto sentido orla, que ficava em frente à Ufba, foi movido cerca de 150m para a frente do Condomínio Costa Cavalcante. Enquanto que o ponto sentido Avenida Anita Garibaldi foi movido aproximadamente 120m para a frente da Clínica Image.

O trecho a ser beneficiado com as obras começa no monumento Mulheres do Brasil, conhecido como Gordinhas de Ondina, e segue até a Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Obras

O projeto de revitalização da Av. Adhemar de Barros, em fase de intervenções na microdrenagem e implantação de vala técnica de telefonia, inclui a instalação de uma pista de caminhada e ciclofaixa no canteiro central.

Nas obras também estão inclusas a arborização do local, com o plantio de novas árvores e melhorias na iluminação pública, com implantação de lâmpadas em LED. Além disso, serão disponibilizadas vagas de estacionamento ao longo de toda a extensão do canteiro, em ambos os lados.

