Pontos de ônibus mudam para várias linhas na Lapa; confira

Em função das obras de requalificação da Estação da Lapa, várias linhas de ônibus vão alterar seu ponto de parada nessa quarta-feira, 23, quando as plataformas C, D, E e subsolo serão desativados. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), as obras da Estação da Lapa estão 60% avançadas e devem ser totalmente concluídas até o final de fevereiro de 2016.

adblock ativo