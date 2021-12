Pontos de jogos de azar serão fechados em Salvador

A partir desta quarta-feira (22/8), todos os pontos de jogos de azar de Salvador estarão fechados. Esta foi uma das informações prestadas pelo promotor de Justiça Edmundo Reis na coletiva realizada na terça-feira, após a finalização da operação de combate a jogos de azar na cidade. Segundo ele, também nesta quarta, o Ministério Público Estadual (MPE) expedirá um termo de recomendação para que as polícias Civil e Militar procedam a fiscalização do fechamento das casas, que vivenciaram hoje um dia de busca e apreensões.

Durante a operação “Aposta”, deflagrada pelo MPE em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF), 33 pontos de jogos de azar foram vistoriados, sendo mais de R$ 300 mil apreendidos e mais de 600 máquinas caça-níqueis confiscadas (números contabilizados até as 16h).

Segundo o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e de Investigações Criminosas do MPE (Gaeco), promotor de Justiça Paulo Gomes Júnior, dentre o que foi apreendido pela força-tarefa, existe ainda dinheiro estrangeiro, moeda falsificada e documentos, que subsidiarão a continuação das investigações. Para ele, há uma grande organização criminosa por trás de tudo isso. Mas, conforme afirmou o procurador da República Danilo Cruz, este é apenas um primeiro momento da investigação, onde tudo será analisado para que seja verificada a dimensão exata do problema.



