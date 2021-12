Pontos de Entrega Voluntárias são danificados em Salvador

A reportagem de A TARDE circulou por bairros onde são disponibilizados os Pontos de Entrega Voluntárias (PEVs) e verificou, em alguns deles, que a base está descolada do restante do equipamento, o que faz com que o material descartado escape e água de chuva, por exemplo, entre no recipiente.

No PEV da Praça Nossa Senhora da Luz, na Pituba, se podia ver papéis, plásticos, metais do lado de fora do reservatório ou molhados. Na rua Frederico Edilweis, no Rio Vermelho, ocorre o mesmo: o material que deveria estar acondicionado ainda serve para sujar o ambiente.

“Tem um pessoal que vem no final de semana e pega para vender na rua. Eles levantam para catar o que eles querem”, revelou um morador que preferiu não se identificar.

Catadores

A Secretaria Municipal de Cidade Sustentável (Secis) também atribuiu à depredação a ação de catadores. “Isso é um reflexo do alto índice de intervenção de catadores avulsos, que forçam o equipamento, muitas vezes derrubando o PEV, para efetuar a retirada dos materiais de dentro. Os equipamentos passam por um processo de manutenção periódica. Atualmente 32 contêineres estão em manutenção”, ressaltou, em nota, a Secis.

Além dos danos encontrados, a reportagem de A TARDE verificou que alguns PEVs estão muito próximos. Na rua Frederico Edilweis, há dois, um ao lado do outro. Na Pituba, há dez. Na maioria dos outros locais há apenas um.

O subsecretário da Secis, João Resch, contou que, na Pituba, já teve 25. Segundo ele, a concentração ocorreu porque o bairro, assim como Stella Maris, foi o local que teve mais solicitações de moradores e “mais engajamento”.

