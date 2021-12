Ponto de ônibus no Dique será desativado para obras

O ponto de ônibus localizado no Dique do Tororó, em frente ao posto Apaches do Tororó, foi desativado nesta quarta-feira, 11, por causa das obras de requalificação da baia e calçada do local. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que a interdição deve durar cerca de 25 dias.

Como opção, o usuário poderá utilizar o ponto anterior, que fica em frente à sede da Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop).

adblock ativo