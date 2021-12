Ponto de ônibus na avenida ACM será desativado nesta quinta

Um dos pontos de ônibus da avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), sentido Paralela, será temporariamente desativado a partir desta quinta-feira, 21. O ponto se localiza em frente ao mercado Hiper Bompreço.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o motivo para a desativação é a realização das obras no sistema viário do Iguatemi. O ponto deve voltar a funcionar normalmente assim que as obras forem finalizadas, ainda de acordo com o órgão.

No período de requalificação, os usuários do transporte público podem optar pelo ponto do Hiperposto ou pelo ponto do Iguatemi.

