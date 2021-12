Ponto de ônibus é desativado temporariamente para obras na ACM

Devido as obras de requalificação na Avenida Antônio Carlos Magalhães, na região do Itaigara, o ponto de ônibus localizado entre os shoppings Itaigara e Maxcenter, no sentido Iguatemi, tendo como referência o módulo policial, está desativado temporariamente, informa a Semob.

A secretaria sugere que os usuários do transporte coletivo utilizem o ponto frente ao banco Bradesco ou aquele localizado próximo ao shopping Pituba Parque Center. Ambos ficam cerca 200 metros do ponto desativado.

