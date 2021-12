Ponto de ônibus da avenida ACM é reativado após obras do BRT

O ponto de ônibus na avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), localizado nas imediações do Hospital Teresa de Lisieux, foi reativado nesta quarta-feira, 6, informou a assessoria de comunicação da prefeitura.

O equipamento havia sido realocado para a via marginal em outubro do ano passado, em razão do andamento das obras do BRT na região.

Com a reativação, o ponto passou a ficar em seu local definitivo, na via principal, abaixo da passarela. Não há mudanças nas linhas que param no local. Agentes de transporte orientam os passageiros.

