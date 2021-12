Ponte: técnicos chineses participam de reunião na Bahia

Equipes de técnicos chineses participarão no dia 6 de março de uma nova reunião na Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) para tratar da construção da ponte Salvador/Itaparica. Neste ano, outros dois encontros já foram realizados: nos dias 27 de janeiro e 6 de fevereiro.

O titular da Seinfra, Marcus Cavalcanti, avalia que o cronograma do projeto da construção do equipamento segue seu ritmo normal. “Confesso que ficamos preocupados com a situação do coronavírus, mas os chineses nos tranquilizaram. Eles estão administrando a situação do vírus, mas sempre reafirmam o entusiasmo e o compromisso com a nossa ponte”, informou o secretário.

Em conversas com o governador, Cavalcanti ressaltou as manifestações de solidariedade do governador Rui Costa ao povo chinês.

