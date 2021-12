Ponte de acesso ao Imbuí cede e é interditada

>> Você está enfrentando problemas com a chuva? Mande suas fotos e vídeos



A ponte que dá acesso ao Imbuí, na avenida Octávio Mangabeira, na Boca do Rio, próximo à sede de praia do Esporte Clube Bahia, cedeu e foi interditada pela Guarda Municipal de Salvador na tarde desta quinta-feira, 15. Segundo a Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção à Violência (Susprev), foi preciso fazer a interdição diante do perigo de desabamento no local. Com a interdição, carros e pedestres estão sem poder utilizar a via no sentido Pituba.

Durante a manhã, uma casa desabou em Vila Canária, próxima ao imóvel que caiu nesta quarta e vitimou duas crianças. Ninguém ficou ferido, pois a empregada doméstica Albertina Jesus Santos, 29, decidiu abandonar o local com os três filhos de 3, 6 e 10 anos, contrariando a recomendação de um engenheiro da Codesal, que, segundo ela, disse que o imóvel não tinha risco de desabar.





A Avenida ACM alagou e impede a circulação dos veículos

Albertina está abrigada na casa de um vizinho e perdeu todos os objetos pessoais e móveis com o desabamento. Outros moradores do bairro estão tirando os móveis de suas casas e guardando na igreja da região. Na tragédia desta quarta, o muro da casa caiu em cima da cama das duas crianças, que não resistiram ao impacto.



Transtornos - O temporal que atinge a cidade e região metropolitana, desde a madrugada desta quinta-feira, 15, provoca transtornos em vários pontos. A população enfrenta alagamentos, deslizamentos de terra e desabamentos.



Os moradores do bairro Jardim das Margaridas estão ilhados desde esta quarta, às 16h, por conta do transbordamento do rio Itinga, de acordo com a personal trainer Uiara Macedo, que mora no local. "Qualquer chuva que cai alaga. As duas opções de fuga estão alagadas, ninguém consegue sair. Como vamos trabalhar?", questiona.



Os moradores de Águas Claras também sofrem com as chuvas dos últimos dias. Os móveis salvos nos temporais anteriores não resistiram ao aguaceiro que começou nesta quarta e continua até esta quinta. Cinco pessoas ficaram feridas em um desabamento no bairro. As vítimas estão internadas no Hospital Geral do Estado (HGE) e não correm risco de morte.



Um poste caiu em Periperi e provocou um incêndio. Bombeiros estão no local tentando controlar o fogo. Não há vítimas. O Corpo de Bombeiros também não confirmou que duas pessoas tenham sido soterradas em um deslizamento na Avenida Gal Costa. De acordo com agentes do órgão, bombeiros estiveram no local, mas encontraram dificuldades nas buscas, por conta do risco de novo deslizamento.





Rio Joanes transborda e alaga vias de acesso e saída de Lauro de Freitas

A assessoria de comunicação da Prefeitura informou que ainda não sabe quantas pessoas estão desabrigadas e desalojadas no município, mas declarou que dois barcos da Colônia de Pescadores Z 57 trabalham no resgate de idosos e crianças desde esta quarta-feira, 14. A Petrobrás cedeu também dois barcos para ajudar às vítimas da chuva.

Sempre Verde, em Portão, e Lagoa da Base são as localidades que foram mais atingidas pelas chuvas. O Terminal Turístico de Portão, a Escola de Cadetes Mirins, o Colégio Talismã, uma escola e uma associação em Areia Branca estão funcionando como abrigos.

Um deslizamento de terra também interditou uma pista da BA-528, estrada do Derba. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) orienta que os motoristas evitem a região. Os veículos são desviados para o bairro de Valéria.



Salvador - No início da tarde, um ônibus quebrou em Sete Portas, sentido Baixa de Quintas, dificultando o tráfego local. Outro coletivo se encontra quebrado nas imediações do aeroporto. o engarrafamento que aconteceu em vias da cidade pela manhã continua pela tarde, na avenida Bonocô sentido Centro e Iguatemi, na Paralela nas duas direções, ACM senrido Rótula do Abacaxi - onde alagamentos e buracos na pista causam lentidão -, Iguatemi-Lucaia e Avenida Garibaldi, onde o alagamento não escoou até agora. Na avenida ACM, nenhum veículo pode passar nos dois sentidos, por causa dos alagamentos.

Uma árvore e um poste desabaram na avenida Centenário durante a manhã, após a saída do Jardim Apipema, sentido hospital Santo Amaro. A árvore, que ficava numa encosta, desabou sobre o poste, que ficou pendurado e teve parte da fiação caída na avenida. A árvore interrompeu o tráfego em uma das pistas, provocando lentidão e engarrafamento, no final da manhã. No início da tarde a árvore já estava sendo retirada do local, onde o trânsito voltou a fluir. Ainda há reflexo de lentidão devido ao problema na fiação.

No início da tarde, um ônibus quebrou em Sete Portas, sentido Baixa de Quintas, dificultando o tráfego local. Outro coletivo se encontra quebrado nas imediações do aeroporto.

Um outdoor ameaça cair na Avenida Paralela próximo ao Bairro da Paz, no sentido Salvador. O trânsito está congestionado na direção contrária desde o Shopping Paralela. Os motoristas também enfrentam engarrafamento no Complexo Dois de Julho, nas imediações do Aeroporto. A Paralela também está alagada na altura da Unijorge para quem acessa o condomínio Trobogy e a estrada Velha do Aeroporto.



Moradores de Alto do Coutos protestaram na Avenida Afrânio Peixoto durante a manhã, na Suburbana, bloqueado o acesso a Paripe para quem vem do Centro, mas segundo a Transalvador, o protesto já acabou, permitindo a retomada do tráfego local. A população do Bairro da Paz também interditou a Avenida Paralela sentido Aeroporto. Os condutores devem desviar pela orla, de acordo com a Transalvador. Os moradores dos dois bairros reclamam devido aos transtornos causados pela chuva.

Um poste ameaça cair na praça nova do Imbuí. No mesmo bairro, todas as casas da invasão Bate Facho foram alagadas na noite desta quarta e os moradores perderam móveis e eletrodomésticos. Um chevette foi arrastado pela água e caiu em um buraco próximo ao rio. Já na Avenida Contorno, um poste caiu nas proximidades do restaurante Amado, segundo informou a Transalvador. Uma viatura foi para o local colocar cones para sinalizar a pista.

A Codesal registrou até as 21h06, 614 solicitações de emergência. Foram 37 alagamentos de área, 69 ameaças de desabamento de imóvel, cinco ameaças de desabamento de muro, 89 ameaças de deslizamento de terra, 14 ameças de queda de árvores, sete árvores caídas, duas avaliação de área, doze avaliações de imóveis alagados, 16 desabamentos de imóveis, 17 desabamentos de muro, 15 desabamentos parciais, 282 deslizamentos de terra, um destelhamento, 24 infiltrações, 19 orientações técnicas, duas pistas rompidas e três ameaças de queda de poste. As principais áreas afetadas são Pau da Lima, Plataforma, Sussuarana, São Caetano e Campinas de Pirajá.

Energia - Os bairros com maior número de ocorrências relacionadas a falta de energia em Salvador são Brotas, Itapuã, Mussurunga, São Cristóvão, Piatã, Periperi, Pituba e Liberdade, de acordo com a Coelba. Na Região Metropolitana, as áreas mais afetadas são Camaçari, Candeias e Litoral Norte.

Segundo informações da Coelba, o fornecimento de energia à Ilha de Maré, que havia sido interrompido na quarta-feira, 14, foi normalizado às 11h desta quinta-feira. O fornecimento foi interrompido devido à queda de um poste elétrico, em decorrência de um deslizamento de terra.

Registros de falta de energia devem ser feitos pelo telefone 0800 071 0800. O consumidor deve escolher a opção 2 no menu de atendimento.



Ilha - O embarque de passageiros e carros pequenos e moto está mantido através do sistema ferry boat. Já o transporte de ônibus e caminhões altos continua suspenso desde terça, 13, por conta dos fortes ventos.





*Colaboraram os repórteres Sidnei Matos, George Brito e Hieros Vasconcelos e o repórter fotográfico Luciano da Matta | A TARDE

