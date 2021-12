Ponte da Estrada Velha do Aeroporto continua interditada

A interdição da ponte que dá acesso à Estrada Velha do Aeroporto já começa a causar lentidão no trânsito da região, localizada atrás do Condomínio Alphaville, na manhã desta terça-feira, 25. O bloqueio começou na manhã desta segunda-feira, 24, depois que um buraco surgiu na via.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), a manutenção do equipamento será feita pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), que deu um prazo mínimo de três dias para recuperar a estrutura.





Quem transita pelo local deve ficar atento ao novo trajeto dos ônibus, que desviam pelo bairro de Cajazeiras. O mesmo deve ser feito pelos veículos, que também podem optar pela Avenida Paralela.

Demais vias - No início desta manhã, o trânsito segue intenso, mas com fluidez nas principais vias da cidade. A Transalvador alerta os motoristas que transitam pelo bairro com Comércio para a previsão de engarrafamentos no decorrer do dia por conta da chegada de cinco navios cruzeiros ao Porto de Salvador, trazendo mais de 11 mil turistas à capital nesta terça-feira.



adblock ativo