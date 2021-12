Política não deve influenciar o Judiciário, diz deputado

O presidente da Comissão Especial da Reforma Política, deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), disse nesta segunda-feira, 5, em Salvador não acreditar que o áudio em que o presidente Michel Temer aparece conversando com o empresário Joesley Batista, dono da JBS, irá influenciar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no julgamento da chapa Dilma-Temer, por prática de abuso de poder político e econômico na campanha de 2014.

“O que tem a ver eventuais gravações, verdadeiras ou não, com eleição que passou? Os ministros têm de se basear nos fatos referentes à eleição de 2014”, afirmou o parlamentar ao A TARDE, após participar de almoço promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide) da Bahia, no restaurante Baby Beef, para debater aspectos da reforma política.

Por conta da gravação, Temer passou a ser investigado pelos crimes de corrupção passiva, obstrução de Justiça e organização criminosa. Mas o parlamentar baiano disse que confia na Justiça e que ele não identifica fatos que possam influenciar os ministros no julgamento.

Lúcio lembra que na época do Impeachment da presidente Dilma Roussef (PT), deflagrada pelas pedaladas fiscais e a liberação de créditos suplementares sem aprovação do Congresso, novos fatos surgiram durante o processo, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que não estavam relacionados com à denúncia inicial.

Para o parlamentar, os ministros do TSE também devem se basear apenas nos fatos constantes no processo e que tratam da última campanha presidencial. “As questões políticas não devem influenciar no Judiciário”, defendeu o peemedebista.

Sobre o debate da reforma Política na Câmara, o presidente da Comissão Especial disse que o voto em lista não deve passar, prevalecendo o sistema majoritário, o chamado “distritão, em que se elegerão os mais votados em cada eleição.

O financiamento empresarial deve continuar proibido, afirma Lúcio, e criado um fundo público para financiar campanhas. Já as coligações, o seu fim está praticamente decretado, seja na reforma política ou pelo TSE, que já se manifestou neste sentido.

Caixa 2

O debate sobre reforma política promovido pelo Lide-Bahia também teve como convidados os deputados federais Elmar Nascimento (DEM-BA), presidente do Conselho de Ética da Câmara, e Félix Mendonça Jr. , presidente do PDT na Bahia.

A plateia foi formada por empresários de vários setores da economia do estado, parlamentares, representantes da OAB e gestores públicos. O presidente do Lide, Mário Dantas, explicou que a entidade tem buscado discutir os grandes temas nacionais, como a reforma trabalhista e previdenciária, e que no caso da Reforma Política os congressistas devem ter um olhar sobre o financiamento de campanha. O Supremo tornou inconstitucional a doação de empresas às campanhas.

Para o executivo, a eleição municipal de 2016 foi mais limpa, com muito menos gastos, mas ele pondera que a questão do financiamento de campanha é uma realidade e uma necessidade que precisa ser tratada de forma transparente.

“Os políticos precisam gastar para se eleger, se este financiamento não for público não será do bom empresário. Porque o bom empresário não vai infringir a lei, não vai fazer doação, o que poderá abrir caminho para dinheiro de contravenção, de tráfico de drogas, do crime organizado”, disse Dantas.

Quem fez uma fala forte sobre esse tema foi o deputado Elmar Nascimento, que disse que defende, na reforma política, a aprovação de um fundo público para financiar as campanhas. Ele assinalou que só com doações de pessoas físicas, sobretudo depois das denúncias de corrupção envolvendo todos os partidos, não se terá como bancar as futuras campanhas eleitorais.

Dirigindo-se ao corregedor do TRE-BA, juiz Fábio Alexsandro Costa Bastos, o democrata afirmou que “nunca viu tanto caixa 2 como na última eleição municipal”. Disse que o tribunal, como não dispõe de estrutura, só tem cuidado da prestação de contas dos candidatos, abrindo brecha para que dinheiro não contabilizado de origem até criminosa financiasse candidatos

O corregedor afirmou, por sua vez, que a Justiça Eleitoral tem recebido “inúmeros” processos de abuso de poder político e econômico e que tem atuado na prestação de contas e em processos, que podem levar, inclusive, à cassação.

