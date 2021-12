Polio: postos vão funcionar durante 2 de julho

Os pais das crianças que ainda não foram imunizadas contra poliomielite podem aproveitar os postos de saúde que vão trabalhar em esquema de plantão nesta terça-feira, 2, feriado da Independência da Bahia. Seis unidades vão atender o público (confira relação abaixo), além de quatro pontos móveis que serão instalados na região do desfile cívico.

Os postos móveis vão ficar em frente à Câmara de Vereadores, ao Elevador Lacerda, ao Teatro Castro Alves, e à Casa D'Itália, no Campo Grande. O atendimento será das 8 às 12 horas.

A estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é para tentar alcançar a meta de imunizar 95% do público-alvo (entre seis meses e menores de cinco anos). De um total de 229.942 mil crianças com essa faixa etária, 68,90% foram vacinadas até esta segunda-feira, 1º, de acordo com balanço do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

Campanha de vacinação segue até 05 de julho.

