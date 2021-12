Polícias e bombeiros montam esquema especial na festa de Iemanjá

As Polícias Militar e Civil e os Bombeiros de Salvador montaram um esquema especial na Festa de Iemanjá, neste sábado, 2. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os festejos para a Rainha do Mar inciaram com tranquilidade.

A Polícia Militar intensificou a abordagem nos principais acessos ao bairro do Rio Vermelho, local da festa popular. A ação tem o intuito de localizar possíveis atividades delituosas e apreender drogas e armas.

"Sacolas, mochilas e demais compartimentos estão sendo revistados para garantir um festa tranquila para todos", afirmou a major Maria Cleyde Milanezi, comandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Rio Vermelho).

Já a Polícia Civil montou um posto especial no Largo de Santana, além de reforços da 7ª Delegacia Territorial (DT).

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) está atuando com 170 agentes, sob coordenação do 1°GBM, 173 bombeiros militares, com postos de guarda-vidas na praia e uma motonáutica, dedicados a acompanhar a entrega dos presentes.

Além disso, os bombeiros também estão disponíveis para receber ocorrências sobre embriaguez, quedas, torções, mal-estar, vítimas de agressão física e desmaios. Além disso, foram implementados dois postos de comando no Largo da Mariquita, eles estão localizados em frente ao Mercado do Peixe e na rua da Paciência. Duas ambulâncias do Salvar também estarão de prontidão durante a festa.

O Corpo de Bombeiros Militar está atuando com 180 guarda-vidas nas praias do bairro

