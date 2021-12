Polícias divergem sobre crime em casa de show em Periperi

Testemunhas ouvidas por policiais do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc), do Departamento de Homicídios (DHPP), informaram que José Carlos Silva do Nascimento, 23 anos, foi assassinado por ostentar durante os shows de pagode ocorridos na casa de shows Uga Uga, na Rua das Pedrinhas, em Periperi. Os shows ocorreram entre a noite de segunda-feira, 20, e a madrugada desta terça, 21.

Criminosos da região não gostaram da postura de José Carlos durante o evento e atiraram nele, conforme informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil. O rapaz foi baleado na cabeça. Outras quatro pessoas foram baleadas na mesma situação, mas não correm risco de morte.

As testemunhas ouvidas pelos policiais do Silc afirmaram ainda que o crime ocorreu dentro do Uga Uga. No entanto, existem outras versões para o crime.

“A briga não foi dentro do Uga Uga. Tanto as vítimas, quanto os autores estavam no show, mas foi uma briga na saída do evento por motivo fútil. Há indícios de que o rapaz foi morto porque estava ostentando, gastando dinheiro”, afirmou o delegado Nilton Borba, titular da 5ª DT (Periperi).

Outra versão dá conta de que José Carlos e, pelo menos, mais duas vítimas estavam em frente à casa de show solicitando um veículo pelo aplicativo Uber, quando três homens chegaram xingando e exigindo os pertences deles, mas não levaram nada. Os suspeitos chegaram em um carro VW Polo preto.

José Carlos reagiu, os caras atiraram nele e continuaram atirando. As demais vítimas correram e acabaram baleadas nas pernas.

Passava férias

José Carlos, Adson Santos Alves, 21, Murilo Henrique Pereira Paim, 21, Caroline Nascimento Gama, 23, e uma adolescente de 17 anos foram levadas ao Hospital do Subúrbio por PMs da 18ª CIPM (Mirantes de Periperi) e pelo condutor de um carro particular.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram baleadas na rua, na saída do show. “A informação que chegou para a gente foi a de que o crime foi praticado por três homens que chegaram em um carro. Dois deles desceram gritando ‘perdeu’, as pessoas entregaram os pertences e, mesmo assim, eles atiraram”, afirmou o capitão Lobo, da 18ª CIPM. Ele informou ainda que os suspeitos tinham as cabeças cobertas por capacetes.

José Carlos mora na Baixada Santista, bairro de São Vicente, no Estado de São Paulo, e passava férias na casa dos pais, na Boa Vista de São Caetano. Até as 17h20, o corpo dele permanecia no Instituto Médico-Legal (IML).

