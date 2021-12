Policiamento é reforçado no IAPI e nos bairros vizinhos após ataque a ônibus

Após um ataque criminoso no IAPI, na noite desta segunda-feira, 28, que resultou em um ônibus incendiado, o policiamento na localidade e nos bairros vizinhos (Pero Vaz, Santa Mônica e Liberdade) foi reforçado desde a madrugada desta terça-feira, 29.

De acordo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), há informação de que o ataque esteja relacionado com um traficante que foi morto ainda nesta segunda, durante um confronto com a polícia na Liberdade.

>> Central do Samu tem atendimento restabelecido após ataque a ônibus

Segundo o órgão, as investigações serão conduzidas por equipes de Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc). Caso alguém tenha informações sobre os autores, os detalhes podem ser enviados para o Disque Denúncia da SSP por meio do número 3235-0000. A identidade do denunciante não será revelada.

Participaram da ação policiais do Batalhão de Choque (BPChq), das operações Apolo e Gêmeos, do esquadrão Águia, das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos-os-Santos, além de contar com o apoio do Grupamento Aéreo da PM (Graer).

Graer também participa da operação nesta terça-feira, 29 (Foto: Alberto Maraux | Divulgação | SSP-BA)

Policiais militares fazem revistas de moradores nos bairros (Foto: Alberto Maraux | Divulgação | SSP-BA)

adblock ativo