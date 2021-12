Policiamento é reforçado em dois bairros de Salvador após ataque a ônibus

O policiamento nos bairros de Mata Escura e Jardim Santo Inácio foi reforçado na manhã desta sexta-feira, 26, após um ônibus ser incendiado em possível represália à morte de uma garota de 11 anos, ocorrida na última quarta, 24, durante uma operação policial na Comunidade Paz e Vida. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os supeitos do incêndio são os mesmos que foram alvos da ação da polícia, que resultou na morte da criança.

Equipes da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) , Batalhão de Choque, 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sussuarana) e das Rondas Especiais (Rondesp) fazem buscas na região para tentar localizar os responsáveis pelo ataque ao coletivo.

Durante as diligências da PM, dois irmãos adolescentes foram flagrados com drogas em uma casa. No celular de um deles festavam mensagens de um traficante, que informava sobre a fiscalizando na localidade.

Em outra rua, um adolescente que possui passagem pela polícia correu da abordagem e se escondeu na casa da mãe. Ele foi revistado e liberado. Conforme o órgão, a mãe do adolescente, que está grávida, fumava um cigarro de maconha na frente da outra filha, de 8 anos.

Relembre o caso

Geovana Nogueira da Paixão, 11 anos, foi morta na quarta-feira, 24, após ser baleada na porta de casa, localizada na Comunidade Paz e Vida, entre os bairros de Mata Escura e Santo Inácio. O enterro aconteceu na manhã desta sexta-feira, 26, no Cemitério Municipal de Paripe, no subúrbio de Salvador.

Segundo os familiares da garota, o suspeito é um policial militar. No mesmo dia em que ocorreu a tragédia, moradores fizeram protestos e bloquearam a avenida que dá acesso aos dois bairros.

