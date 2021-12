Policial tem arma roubada em assalto no Rio Vermelho

Bandidos roubaram a arma de um policial civil que tomava café em uma padaria do Rio Vermelho, na manhã desta terça-feira, 11.

O crime ocorreu por volta das 7h30, quando dois criminosos armados chegaram e anunciaram o assalto à Padaria Sales, que fica na rua Oswaldo Cruz.

Segundo informações da 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho, três clientes estavam tomando café no local no momento do assalto. Além da arma do policial, os bandidos roubaram celulares de outros clientes e todo o dinheiro do caixa.

Após a ação, os criminosos fugiram. Até as 8h30, nenhum suspeito havia sido preso.

adblock ativo