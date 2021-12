Policial se apresenta à polícia após balear e matar esposa em Itapuã

O soldado da Polícia Militar Kleber Fernando dos Santos, de 33 anos, se apresentou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na manhã desta quinta-feira, 31, e confessou ter atirado e matado a sua esposa, Gleise Santos Andrade na noite de quarta-feira, 30, no bairro de Itapuã, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), Kleber afirmou que o tiro foi acidental e ocorreu enquanto ele fazia a manutenção da arma. Gleise foi socorrida pelo próprio marido até o Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas, mas não resistiu e morreu.

O corpo da vítima aguarda liberação de familiares no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR). A Polícia Civil informou que investiga a morte de Gleise.

A Polícia Civil informou que o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou perícia no local e a arma do militar foi apreendida. Laudos e depoimentos de testemunhas são aguardados para complementar as investigações.

Conforme informações da PM, o policial já havia perdido uma esposa em 2017, durante um assalto. Ele e a esposa, Flávia Antunes, 34, foram baleados, em Vila de Abrantes, Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Na ocasião, o policial foi atingido na mão, enquanto a esposa não sobreviveu.

