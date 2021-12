Policial reage e mata assaltante em Patamares

Uma tentativa de assalto terminou em morte nesta quarta-feira, 11. Wesclei Santos Oliveira, de 25 anos, e um outro homem ainda não identificado tentaram assaltar uma policial militar no estacionamento do restaurante Boteco do Caranguejo, no bairro de Patamares, em Salvador. O crime ocorreu por volta das 13h30.

De acordo com o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), a policial estava com parentes no carro quando foi abordada pelos assaltantes. Ela entregou o carro e logo em seguida reagiu atirando nos dois. Um dos assaltantes, mesmo ferido na mão, conseguiu fugir. Já Wesclei morreu no local.

A polícia não revelou a identidade do outro criminoso.

