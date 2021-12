Policial que matou Leonardo Moraes já está preso

Foi revelado na manhã desta quarta-feira, 17, o nome do policial civil responsável pelos disparos contra Leonardo Moraes de Almeida, de 33 anos, que morreu na noite desta terça-feira, 16, por volta de 22h50, no Hospital Geral Roberto Santos, onde estava internado em estado grave. O crime aconteceu na madrugada do último sábado, 13, no Largo do Imbuí.

O agente Jansen Alves Nascimento, de 39 anos, teve a prisão decretada na manhã desta terça, 16. De acordo com informações de familiares de Leonardo, o policial deveria se apresentar à Corregedoria de Polícia na manhã desta quarta, 17, mas teria feito isso ainda na noite de terça, poucos minutos antes da morte da vítima.

A assessoria de imprensa da Polícia Civil confirmou o nome do policial. Jansen está custodiado na carceragem da Corregedoria, em cumprimento a um mandado de prisão temporária.

O corpo de Leonardo Moraes será sepultado na tarde desta quarta-feira, 17, no cemitério Jardim da Saudade. De acordo com Márcia Liguori, prima da vítima, uma missa será realizada às 16h, e o enterro acontece em seguida, às 17h. O velório começa a partir das 12h.

A família pede que as pessoas que vão ao enterro vistam roupas brancas. "Léo era um cara com muita vida, que foi tirada de uma forma tão abrupta. A gente não quer vingança, quer justiça", afirmou Márcia.

