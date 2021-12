Policial que atirou em ex-dançarino no Iguatemi é liberado

O policial civil Aderbal Carvalho dos Reis, da 18ª DT de Camaçari, detido após atirar no ex-dançarino e segurança Patrick Caldeira Brito, de 26 anos, dentro do Shopping Iguatemi, foi liberado da Corregedoria da Polícia Civil, no Rio Vermelho, mediante alvará de soltura, na manhã desta quinta-feira, 25.

Segundo a assessoria da Polícia Civil, o investigador vai responder ao processo em liberdade, mas atuando no setor administrativo até as investigações serem concluídas. O policial foi autuado em flagrante por lesão corporal grave horas após a confusão no Shopping Iguatemi na tarde desta quarta-feira, 24.

O ex-dançarino Patrick, atingido no joelho, foi socorrido pelo departamento médico do shopping e, em seguida, encaminhado para Hospital Geral do Estado (HGE), onde realizou cirurgia na manhã desta quinta-feira, 25, e segue internado.

