Policial que alegou ter viatura atacada foi um dos conduzidos em operação na Aspra

Um dos integrantes da viatura que suspostamente foi atacada na última quarta-feira, 9, o soldado Rafael Navarro de Andrade Macedo foi um dos conduzidos para a Corregedoria da PM, na operação do Ministério Público que cumpriu mandados de busca e apreensão na sede da Aspra, em Salvador. No total, 14 policiais foram encaminhados.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a vinculação do policial com a Aspra levanta suspeitas sobre a participação dele no ataque a viatura.

Rafael e outros dois policiais relataram que cerca de 20 homens encurralaram a guarnição que havia saído para atender a uma chamada. Segundo os integrantes da viatura, o grupo que atacou o carro não praticou violência contra eles, mas depredou o veículo com tiros. Ação que mais tarde foi associada a pessoas ligadas à Aspra.

