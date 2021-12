Policial morre após capotamento em Piatã

O policial militar Luis de Lima Santos Júnior morreu na madrugada desta sexta-feira, 13, por volta de 3h, após se envolver em um acidente de carro na avendia Octávio Mangabeira, no bairro de Piatã, em Salvador.

A Polícia Militar (PM) informou em nota que a vítima trafegava pela região em um veículo modelo Voyage, na altura da lanchonete Habib's, em direção a Itapuã, quando se chocou contra o material de uma obra e perdeu o controle do veículo, capotando em seguida.

No momento do acidente, Luis estava acompanhado de uma mulher, que foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O sepultamento do policial será realizado às 16h desta sexta, no cemitério Bosque da Paz, na Estrada Velha do Aeroporto.

Atropelamento

Outro homem ainda não identificado foi atropelado e também morreu nesta manhã, em frente à rodoviária. O corpo já foi retirado do local e não há reflexos no trânsito.

adblock ativo