Um policial militar reformado morreu na noite desta segunda-feira, 27, na avenida Aliomar Baleeiro, Estrada Velha do Aeroporto. O crime ocorreu após um assalto dentro do ônibus que estava. Segundo informações iniciais, dois suspeitos estavam no coletivo e um deles atirou na cabeça de Milton de Souza Silva.

O ônibus fazia a linha Paripe x Aeroporto. O militar chegou a ser socorrido por uma guarnição da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) para o Hospital Municipal de Salvador, no bairro de Boca da Mata, mas não resistiu aos ferimentos.

O militar ingressou na corporação há 30 anos e estava reformado desde 2002. Ainda não há informações sobre horário e local do sepultamento.

Uma equipe do Departamento de Promoção Social (DPS) está acompanhando os familitares e prestando assistência.

Policial militar reformado é morto na Estrada Velha do Aeroporto

