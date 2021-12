Policial militar morto a tiros no IAPI é sepultado

Foi sepultado na tarde de domingo, 22, o policial militar Edmilson Baiana Barreto, de 46 anos, morto a tiros na noirte do último sábado, 21, no bairro do IAPI, em Salvador. O corpo foi enterrado no Cemitério Quinta dos Lázaros, Baixa de Quintas.

Ele visitava parentes e amigos na localidade do Brongo quando foi assassinado por dois homens. Segundo informações da PM, os suspeitos realizaram os disparos contra o policial que estava sentado na calçada com amigos.

Por volta das 21h, cinco suspeitos do assassinato foram levados ao Departamento de Homicídios (DHPP), na Pituba. O comandante da 37ª CIPM (Liberdade), major Humberto, não forneceu os nomes dos detidos e nem os motivos para considerá-los suspeitos.

"A gente agradece se você respeitar a dor da família nesse momento. Aproveite [a matéria] e cobre das autoridades... Porque direitos humanos, neste país, só existe para bandido", desabafou uma parente do soldado, ao passo que tentava conter o choro.

Durante o enterro, o comandante da Polícia Militar, coronel Anselmo Brandão, informou que os suspeitos já foram identificados. Segundo ele, a motivação do assassinato ainda não foi esclarecida. Edmilson não teria sido reconhecido como policial e não teve nenhum pertence roubado. Nem mesmo a arma pessoal que carregava, conforme o comandante. "Ele foi surpreendido como uma pessoa comum".

O assassinato é investigado por uma força-tarefa formada por policiais do Serviço de Inteligência da PM e do DHPP. A versão de que o soldado teria abordado um adolescente antes de ser morto também é apurada, diz Brandão.

Dezoito anos na tropa

Edmilson estava na PM há 18 anos. Há 7 anos, servia no Batalhão de Guardas (BG). Ele trabalhava no Hospital Mário Leal, no complexo César Araújo, no Pau Miúdo. Ele era casado, morava no bairro da Caixa D'Água e deixou um filho de 4 anos.

"Ele deve ter sido reconhecido. Até porque ele era ex-morador do bairro, era muito conhecido", afirmou o major Mesquita, comandante da 4ª Companhia do BG, onde o soldado era lotado.

Ele disse que Edmilson estava em frente à casa de um amigo, com dois amigos, quando dois homens chegaram atirando. O imóvel fica próximo a um bar. "Os dois amigos fugiram. E os bandidos fugiram a pé".

Um morador do Brongo, de 33 anos, disse que os assassinos fazem parte do Bonde do Milho - uma quadrilha que controla o tráfico de drogas na localidade do Milho, IAPI. "Eles estão demais. Vivem coagindo os moradores".

adblock ativo