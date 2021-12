Policial Militar é morto durante tentativa de assalto em shopping

O policial militar Tiago Ribeiro Simões foi morto no fim da manhã desta terça-feira, 29, durante um tiroteio no Shopping da Gente na Avenida ACM, em Salvador.

Segundo informações iniciais, o policial estava tomando um café quando percebeu a tentativa de assalto e teria tentado reagir. Houve muitos tiros e pânico no local. Ele foi atingido no abdômen, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Tiago tinha cinco anos de serviço e era lotado no 58º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

A pistola da vítima foi levada pelos suspeitos, que fugiram em um veículo modelo Cruze.

Por meio de nota, a Polícia Militar (PM), lamentou a morte do soldado e informou que "ainda não é possível as circunstâncias" do caso. Conforme a PM, guarnições da 26° CIPM e unidades especializadas se encontram em diligência em busca dos suspeitos.

A Polícia Civil, responsável pela investigação do caso, informou que uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi encaminhada para o local, onde realizará os levantamentos iniciais e perícia.

