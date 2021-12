Policial militar é baleado durante operação no Boqueirão

O sargento Edilberto Santos Machado, da Polícia Militar, foi baleado na coxa esquerda no final da manhã desta quinta-feira, 3, durante uma operação no bairro de Santa Cruz, na região conhecida como Boqueirão.

Edilberto, de 45 anos, estava acompanhado de outros policiais da Rondesp Atlântico quando foi atingido pela bala. Ele foi levado pelos colegas para o Hospital Geral do Estado e está fora de perigo. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o autor do disparo ainda não foi identificado.

