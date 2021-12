Policial fica ferido após invadir com carro loja na Suburbana

Um homem ficou ferido em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, 27, na avenida Suburbana, na altura do Lobato, em Salvador. O motorista de um HB20 perdeu o controle do carro e colidiu em um poste. O veículo também invadiu uma loja, destruindo a porta principal do estabelecimento.

O condutor ficou preso nas ferragens. Ele foi socorrido e levado o Hospital do Subúrbio. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a vítima é um policial civil. A identidade dele não foi divulgada até o momento.

