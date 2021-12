Policial federal troca tiros com bandido na Pituba

Um tiroteio causou pânico, no início da tarde destas segunda-feira, 28, na rua Coronel Artur Gomes de Carvalho, atrás do Colégio Oficina, na Pituba. As primeira informações dão conta que um policial federal foi abordado por assaltante dentro de seu carro e teria reagido.

Na troca de tiros, o policial, que não teve o nome divulgado, foi baleado na mão. O carro foi atingido por cinco tiros. Um carro de modelo Tucson, estacionado próximo ao local, recebeu dois tiros na porta do carona. A proprietária estava em um salão de beleza.

Primeira informações da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pituba) são de que o assaltante foi baleado, mas fugiu, roubando uma Land Rover, já recuperada. O policial foi socorrido e levado para o Hospital da Bahia.

Confira no mapa o local do tiroteio

