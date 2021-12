Policial federal reage a assalto e troca tiro com criminoso

Cena de filme de bangue-bangue. Foi o que protagonizaram, na tarde desta segunda-feira, 28, na rua Coronel Arthur Gomes de Carvalho, no bairro da Pituba, o policial rodoviário federal Roberto Marques, 57 anos, e um homem ainda não identificado, que tentou roubar seu carro, um Toyota Corolla cinza. Roberto foi abordado quando chegava ao prédio Pé de Serra, acompanhado do pai e da esposa. Ele foi deixar o pai na casa da cunhada.

De acordo com o comandante da 35ª CIPM (Iguatemi), major Arnaldo, o policial reagiu ao assalto e trocou tiro com o ladrão. "Ele tomou um tiro na mão e está no Hospital da Bahia. O ladrão também foi ferido". Ainda conforme o major, na fuga, o homem roubou o Land Rover de uma mulher e o abandonou, minutos depois, no Jardim de Alah.

Tocaia - Sem se identificar, a proprietária do salão de beleza Norma Hair, que fica em frente ao prédio, disse que o criminoso chegou à rua horas antes do crime.



"Ele estava rondando aqui desde cedo. Percebemos que era ladrão e fechamos o portão com cadeado. Ele viu quando o carro ia entrando na garagem, foi pelo canto e anunciou o assalto", lembra. Segundo ela, o policial atirou no ladrão quando ele já estava fugindo.

Na ação, o carro do policial foi atingido por seis tiros. Um Hyundai Tucson de uma cliente do salão, que estava estacionado na porta do estabelecimento, foi alvejado duas vezes. A porta e a televisão do salão também foram atingidos.

"Se não fosse o carro, agora eu não estaria aqui", analisa a dona do salão, dizendo que o veículo serviu de escudo. Segundo ela, seu marido já foi assaltado três vezes na mesma rua.

O aposentado Ari Reis, 66, morador do prédio, disse que roubos na rua são constantes. "Levaram o carro do morador do terceiro andar". Cleber Marques, irmão da vítima, disse que Roberto está bem. Contudo, informou que a vítima iria passar por uma cirurgia na mão.

Durante toda a tarde, policiais militares e civis permaneceram no local tentando levantar informações sobre o crime. Câmeras de segurança do salão e de prédios próximos ao edifício Pé de Serra serão analisadas.

Segundo o delegado titular da Delegacia da Pituba, Nilton Tormes, o crime foi registrado na unidade policial. No entanto, o caso será investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), pelo delegado titular Marcos César.

adblock ativo