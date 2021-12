Policial executado na BA-526 será sepultado nesta quinta

O corpo do policial civil Luiz Alberto dos Santos, de 45 anos, deve ser sepultado na manhã desta quinta-feira, 2, no Cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília, em Salvador.

Ele foi morto a tiros, na noite da terça, 31, na BA-526, no Jardim das Margaridas, próximo ao Condomínio Campo Belo.

O policial seguia de carro, sentido Simões Filho, na Região Metropolitana, quando foi baleado por homens que estavam em outro veículo. Ao ser ferido, Luiz perdeu a direção, capotou e ficou preso às ferragens.

Ele era plantonista da 26ª Delegacia (Vila de Abrantes), em Camaçari, Região Metropolitana.

