Policial envolvido em tiroteio será ouvido nesta quinta

Uma troca de tiros entre um policial civil e quatro bandidos assustou motoristas e pedestres que passavam em frente ao Salvador Shopping nesta quinta-feira, 6, por volta das 8h30. O tiroteio teve início quando o investigador Sandro Cajá, que estava a paisana no local, sofreu uma tentativa de assalto. Ao perceber a ação dos criminosos, Cajá reagiu e disparou contra os ladrões.

De acordo com informações da Polícia Civil, ele deve prestar depoimento ainda essa tarde. O investigador é policial civil lotado na 28ª Delegacia Territorial (DT/Nordeste de Amaralina) e também atua no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC).

Violência - Quatro homens que estavam em um carro e em uma moto, ainda não identificados, tentaram roubar a moto do policial em uma pista entre a Avenida Tancredo Neves e um dos acessos ao shopping, segundo informações da Polícia Civil.

Nesta hora, Cajá resistiu ao assalto e começou a trocar tiros com os bandidos. Para tentar se proteger, ele entrou no estacionamento do Salvador Shopping, o que causou tumulto entre clientes, pedestres e motoristas que passavam pelo local. Cajá não ficou ferido. A polícia foi acionada, mas quando os policiais da 35ª Companhia Independente, que fica no Iguatemi, chegaram ao local, os homens já tinham fugido.

Ainda segundo a Polícia Civil, as imagens captadas por câmeras de segurança do shopping já estão sendo investigadas. A polícia busca agora identificar os homens que trocaram tiros com o policial. O caso será investigado pela 28ª delegacia, onde o policial deve prestar depoimento ainda nesta quinta.

De acordo com a assessoria de comunicação do Salvador Shopping, a troca de tiros aconteceu na área externa do estabelecimento comercial. Após procurar abrigo no local, uma equipe de segurança do estabelecimento prestou auxílio ao investigador.

