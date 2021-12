Policial é preso após roubar táxi em Salvador

O soldado da Polícia Militar Valmar Cerqueira Cruz, lotado na 15ª Companhia Independente de Polícia Militar (Itapuã), foi preso na tarde de sábado, 4, por policiais militares da Rondesp BTS, no bairro da San Martin, após roubar um táxi, no Largo da Soledade. Ele estava armado com um revólver calibre 38 com numeração raspada.

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, depois de praticar o crime, Valmar foi seguido por outros taxistas, que acionaram uma guarnição da Rondesp. Após ser preso, ele foi levado à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Conforme policiais, que preferem anonimato, Valmar é uma pessoa que se relaciona bem com todos. Mas ele seria dependente de drogas e já teria penhorado uma arma para comprar entorpecentes. A suspeita dos policiais é que Valmar iria levar o táxi para um receptador.

Afastado

Sob anonimato, um policial que trabalha na mesma companhia de Valmar não confirmou a informação de que ele tenha problemas com droga, mas disse: "Ele ficou afastado pela junta médica. Mas não sei o motivo".

A equipe de reportagem tentou por diversas vezes entrar em contato com o major Borges, comandante da 15ª CIPM, mas não obteve êxito. O comandante da Rondesp BTS, major Matos, também foi procurando para falar sobre o caso, mas não foi localizado.

O sub-comandante da Rondesp BTS, capitão Nunes, informou que não tinha autorização para falar sobre o assunto e pediu que a reportagem entrasse em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Militar.

Autuado em flagrante por roubo de veículo e porte ilegal de armas, Valmar foi conduzido ao Batalhão de Polícia da Choque, em Lauro de Freitas, onde permanecerá à disposição da justiça.

