Policial e familiares são baleados em Águas Claras

O investigador da Policia Civil, Manualdo Caldas, e seus familiares, foram baleados neste sábado, 12, em um bar no bairro de Águas Claras, em Salvador.

De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis do Estado (Sindpoc), os disparos foram efetuados por suspeitos de tráfico de drogas na região. O policial foi atingido na região do abdômen e teve que passar por um cirurgia no Hospital do Subúrbio, onde está internado.

O filho e o sobrinho de Manualdo estão internados em um hospital localizado no bairro de Cajazeiras, e duas mulheres que acompanhavam o investigador foram à óbito no local.

Ainda segundo o Sindpoc, informações iniciais dão conta de que o sobrinho do servidor havia tido um desentendimento com traficantes do bairro, nesta semana, e os disparos foram direcionados ao servidor e familiares.

Investigadores da Policia Civil já elucidaram a autoria do crime e realizam diligências para prender o autor dos crimes.

