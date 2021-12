Policial é baleado perto de casa em Arraial do Retiro

O policial militar Jeffersson da Silva foi baleado no tórax por volta das 17h30 desta segunda-feira, 12, no Arraial do Retiro, próximo à residência dele. O policial foi socorrido e encaminhado ao Hospital Roberto Santos. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Jefferson informou à polícia que foi cercado por três homens e um deles atirou após ele reagir à abordagem. Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a ação está registrada como tentativa de assalto.

