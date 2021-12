Policial é baleado no rosto em Marechal Rondon

Um policial militar foi baleado, na manhã desta quinta-feira, 29, no bairro de Marechal Rondon, em Salvador. Ainda não há detalhes de quem teria atirado contra o PM nem a rua onde o crime aconteceu.

Segundo o Departamento de Comunicação da Polícia Militar, o homem foi atingido no rosto e levado para o Hospital do Subúrbio, onde passa por avaliação médica. Vários policiais estão no local.

A informação inicial, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), é de que, apesar do tiro na face, o policial está lúdico, falando e não corre risco de morte.

adblock ativo