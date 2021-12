Policial é baleado no Nordeste de Amaralina

Um policial foi baleado na madrugada desta segunda-feira, 14, na localidade do Areal, no bairro do Nordeste de Amaralina.

De acordo com o Departamento de Comunicação da Policia Militar, três guarnições da Companhia Independente de Policiamento Tático - Rondesp Atlântico realizavam rondas na localidade quando foram surpreendidas por mais de seis homens armados que atiraram contra as guarnições.

Na troca de tiros, o soldado PM Gomes foi atingido no braço direito e foi socorrido para a Clínica Ortopédica e Traumatológica (COT). O policial passa bem. Até o momento, nenhum dos envolvidos no ataque foi identificado.

