Policial depõe sobre morte de bandido em roubo a pizzaria

O policial federal autor dos disparos que matou um criminoso, no último domingo, 14, compareceu à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para prestar depoimento. O caso aconteceu durante um tiroteio entre o policial e três bandidos após o assalto a pizzaria Santos de Casa, no bairro do Rio Vermelho.

Em depoimento ao delegado da DHPP Marcelo Sansão, o federal, de nome não revelado, disse que o trio invadiu o local e anunciou o assalto, saqueando os pertences das vítimas e agindo com agressividade. O policial, que estava no estabelecimento com a família e com uma filha de colo, levou uma coronhada durante a ação dos bandidos.

O policial contou ainda que, quando os homens saíram da pizzaria, ele os abordou e deu voz de prisão. Os ladrões então reagiram, iniciando um tiroteio na rua Almirante Barroso.

Um dos bandidos, de nome ainda não revelado, foi baleado durante a troca de tiros, morrendo no local. Já os outros conseguiram fugir a pé, abandonando o Fiat Idea, de cor branca, placa OZD 8559, roubado no dia anterior, na avenida Centenário.

De acordo com o delegado, as pistolas 9mm, usada pelo policial, e a calibre 38, do assaltante morto, foram recolhidas e encaminhadas para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Os criminosos, segundo apurou o delegado, são do Nordeste de Amaralina e tentaram, sem sucesso, assaltar outros locais no domingo, até chegar na pizzaria. Após o depoimento, o policial federal foi liberado.

Relembre o caso

Um grupo de bandidos assaltou a pizzaria Santos de Casa, no bairro do Rio Vermelho, na noite do último domingo, 14, em Salvador. O trio foi surpreendido por um policial federal que estava no local e reagiu ao assalto. Na troca de tiros, um dos criminosos morreu dentro do carro após levar dois tiros, sendo um na cabeça e outro na nuca, enquanto tentava fugir. Os outros dois bandidos fugiram a pé.

<GALERIA ID=19706/>

adblock ativo